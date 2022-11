Dopo aver chiuso con 6 vittorie su 6 nel girone, il ds dei bavaresi Salihamidzic ha commentato il cammino in Champions League della sua squadra.. e non solo. Da buon ex centrocampista ha anche dribblato la domanda sull’interessamento del Bayern Monaco per Lautaro, lasciando intendere, però, l’apprezzamento.

Bayern su Lautaro? Le parole di Salihamidzic

Contro un Inter molto rimaneggiata, il Bayern ha resistito agli spunti di Lautaro e Barella su tutti, colpendo i neroazzurri nel momento migliore per la squadra di Inzaghi. Il ds dei bavaresi, però, non ha mai sottovalutato l’Inter e lo ha ammesso nel postpartita.

LAUTARO – “L’Inter è una buona squadra con tanti giocatori di esperienza e giocano un buon calcio, specialmente Lautaro Martinez, che trovo particolarmente interessante. Possono far bene.”

RISPETTO PER I NEROAZZURRI – “Ogni turno d’ora in poi sarà difficile per tutti. Al sorteggio sapevamo non sarebbe stato un girone facile per noi e il Barcellona, non era così scontato fossimo favoriti perché conosco l’Inter come squadra e società.”

PASSATO IN BIANCONERO – “Sta vivendo una fase difficile, con tanti infortunati. Seguo sempre la Juventus, ci ho giocato e mi piace ancora molto. Ho tanti amici lì. Mi dispiace per il momento, ma la società è forte e supererà questo periodo.”