Probabili formazioni Bayern Monaco-Inter: una sorpresa fra i neroazzurri

La partita di questa sera fra Bayern Monaco e Inter ai fini della classifica dirà poco coi bavaresi già primi a 15 punti e i neroazzurri secondi a 10. All’Allianz Arena, quindi, scenderanno in campo due squadre che non avranno nulla da perderne e a beneficiarne potrebbe essere lo spettacolo. Leggendo le probabili formazioni di Bayern Monaco-Inter, però, saltano all’occhio alcune mosse di Inzaghi che decide di dare minutaggio a chi ha avuto meno spazio fino ad ora – ed occhio alla potenziale sorpresa Carboni.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Inter

I neroazzurri hanno molti indisponibili e dopo la ricaduta di Lukaku, anche Dzeko dovrebbe partire dalla panchina dopo la botta subita in allenamento. Centrocampo rivoluzionato col solo highlander Barella in campo e al suo fianco Asllani e Gagliardini; sugli esterni Bellanova e Gosens con Dimarco e Dumfries in panchina. In difesa turno di riposo per Bastoni e Skriniar con Darmian e Acerbi in campo. In attacco ancora in campo Lautaro Martinez con Correa al suo fianco anche se la sorpresa dell’ultimo minuto potrebbe essere Valentin Carboni, figlio d’arte, classe 2005.

Questi i 22 che scenderanno in campo all’Allianz Arena:

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Upamecano, Pavard, Davies; Sabitzer, Kimmich; Coman, Gravenberch, Tel; Choupo-Moting.

Allenatore: Nagelsmann.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Lautaro, Correa.

Allenatore: Inzaghi.