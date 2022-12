Calciomercato Lecce: si anticipa a gennaio il gran colpo?

Il Lecce sta per mettere a segno un gran colpo, anticipandolo nel calciomercato di gennaio. Si tratta di un giocatore fondamentale per tutta la retroguardia giallorossa e che quest’anno ha dimostrato tutto il suo valore. Verrà riscattato a gennaio dal Lecce.

Il giocatore che verrà riscattato dal Lecce

Il giocatore che verrà riscattato a gennaio dal Lecce è il portiere Wladimiro Falcone. Sta per delinearsi il suo futuro e la strada sembra portare solo nella direzione giallorossa. Il portiere classe 1995 potrebbe essere riscattato anticipatamente a gennaio dal Lecce, che verserebbe 3 milioni di euro nelle casse della Sampdoria. Una mossa utile ai blucerchiati, che necessitano di soldi per poter intervenire sul mercato in entrata. Entro la fine della stagione, la Sampdoria avrà l’opportunità di esercitare il controriscatto pagando al Lecce 4 milioni di euro. Uno scenario da escludere senza il cambio di proprietà. Falcone del resto oltre ad aver trovato continuità sia di rendimento che di minutaggio, sembra trovarsi a proprio agio con l’ambiente tutto.