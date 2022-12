Lecce: contatti avviati per un centrocampista e interessa un difensore, entrambi dalla Serie A

Il Lecce non ha un bisogno particolare di effettuare acquisti nel prossimo calciomercato, ma se dovesse capitare l’occasione risponderebbe presente. In particolare la società salentina sta vagliando la possibilità di poter acquistare un centrocmpista di qualità e quantità e un difensore esterno. Per il centrocampista sembrano esserci più possibilità, per il difensore la trattativa è ancora in fase embrionale.

I nomi degli obiettivi del Lecce

Due i profili che piacciono e che i giallorossi vorrebbero prendere: il terzino sinistro serbo Aleksa Terzi classe 1999, che però i viola lasciano partire mal volentieri adesso, e il centrocampista polacco Szymon Zurkowski classe 1997. Zurkowski quasi inutilizzato da Italiano, sul quale c’è apertura all’uscita ma una folta concorrenza, su tutte Bologna, Empoli e Spezia. Il centrocampista potrebbe essere un rinforzo importante per gli uomini di Baroni, in quanto garantirebbe qualità e quantità. Curiosamente, entrambi i calciatori sono stati portati a Firenze dall’attuale uomo mercato leccese Pantaleo Corvino. Vedremo quale e se che profilo arriverà.