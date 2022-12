Calciomercato Roma, per Frattesi sirene anche dalla Premier League

Calciomercato Roma, per Frattesi richieste anche dalla Premier League. Le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, prima della sfida amichevole contro l’Inter al Mapei Stadium.

Si allunga la lista delle pretendenti per Davide Frattesi. Non c’è solo la Roma sul centrocampista del Sassuolo, ma anche i club di Premier League. A svelarlo è stato l’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, prima dell’amichevole contro l’Inter in cui ha parlato anche dell’imminente sfida contro la formazione nerazzurra che in campionato, a ottobre, si era imposta col punteggio di 2-1.

Roma, per Frattesi sirene anche dalla Premier League

Nonostante il pressing dei giallorossi, tornati all’assalto dopo i tentativi della scorsa estate, il Sassuolo non vorrebbe cedere nessun big a gennaio, Frattesi compreso. A svelarlo è stato l’amministratore delegato neroverde prima del fischio d’inizio di Sassuolo-Inter, amichevole al Mapei Stadium. Il Mercato Roma si infiamma per Frattesi.

Le sue parole: “Sarà un mese lungo e difficile. C’è qualche richiesta per qualche giocatore, il nostro desiderio è di cercare di mantenere una rosa importante e non cedere giocatori come Frattesi in questa sessione di mercato. Stiamo alla finestra, vedremo quali opportunità ci saranno. Oggi siamo attenti più agli acquisti che alle cessioni, con la volontà di inserire qualche giovane di prospettiva. Poi valuteremo cosa potrà esserci su Frattesi o altri”.

Sulle richieste per il giocatore: “Abbiamo delle richieste dalla Premier per Frattesi. Con la Roma abbiamo un ottimo rapporto e valorizzato dei giocatori che vengono da quel vivaio. Noi ogni anno dobbiamo fare attenzione ai bilanci e i giocatori migliori dobbiamo cederli“.