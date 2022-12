Giovedì 29 dicembre, alle ore 17, al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia, si disputerà il match amichevole Sassuolo-Inter. Prima di scoprire dove vedere Sassuolo-Inter in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Ultimo test amichevole per le due squadre prima della ripresa del campionato di Serie A, prevista per mercoledì 4 gennaio, quando il Sassuolo ospiterà la Sampdoria e l’Inter se la vedrà con il Napoli. Durante queste amichevoli invernali i neroverdi hanno battuto il Marsiglia 3-2 ma hanno perso contro Psv (1-2) ed Empoli (2-1); i nerazzurri, invece, hanno vinto contro Gzira United (6-1), Salisburgo (4-0) e Reggina (2-0) ed hanno pareggiato 1-1 contro il Betis Siviglia.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-INTER

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Matheus Henrique, Frattesi; Barardi, Traorè, Laurienté; Pinamonti. All. Dionisi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. All. S. Inzaghi.

Dove vedere Sassuolo-Inter, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match Sassuolo-Inter, valevole come gara amichevole, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) e Sky Sport 251 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.