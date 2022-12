Calciomercato Salernitana: ecco il difensore richiesto espressamente da Nicola

La Salernitana, su espressa richiesta del suo mister Nicola vuole operare sul mercato per acquistare un difensore e rinforzare il reparto. La squadra granata ha bisogno di un difensore esperto che dia un supporto a tutta la retroguardia, per evitare alcuni svarioni che hanno caratterizzato delle goleade inaspettate in qualche partita in questo avvio di campionato.

Ecco il nome del giocatore seguito dalla Salernitana

Il giocatore seguito dalla Salernitana si tratta di un difensore, Bram Nuytinck. Il difensore olandese è in uscita dall’Udinese, dove non sta trovando molto spazio quest’anno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Davide Nicola avrebbe fatto espressamente il suo nome: l’allenatore, che conosce bene Nuytinck per averlo allenato nella stagione 2018/19, vorrebbe portarlo a Salerno come rinforzo per la sua retroguardia. La trattativa non è ancora partita, la Salernitana dovrà guardarsi dalle concorrenti, ma proprio la presenza di Nicola sulla panchina campana potrebbe fare la differenza.