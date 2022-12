Il Liverpool mette gli occhi su Amrabat: pronta l’offerta

Questo Mondiale ha regalato molte sorprese fin dall’inizio, con la Germania che ha salutato dopo le prime tre partite, con Spagna e Giappone rispettivamente seconda e prima. La Spagna, però, si è dovuta arrendere innanzi al sorprendente Marocco. E fra i protagonisti del Marocco, oltre alla vecchia conoscenza della Serie A Hakimi, c’è sicuramente Amrabat su cui si è fiondato il Liverpool. Il centrocampista della Fiorentina classe 1996 ha stupito per quantità e qualità e Klopp sta cercando uomini come lui, in grado di risollevare il centrocampo dei Reds.

Il Liverpool prepara l’offerta per Amrabat

Dopo aver perso Manè in estate, accasatosi al Bayern Monaco, il Liverpool sembra essersi dissolto. I Reds stanno facendo una fatica atroce in campionato e l’innesto di Nunez, pagato a peso d’oro, non sta ripagando. Klopp per il suo Liverpool sta cercando un centrocampista in grado di portare geometrie e muscoli e l’identikit di Amrabat sembra quello ideale. Già nei radar degli inglesi prima dei Mondiali in Qatar, Amrabat potrebbe portare nelle casse della Fiorentina una cifra davvero importante. Le sue prestazioni hanno fatto lievitare, e di molto, la sua valutazione. Per convincere Commisso, Klopp dovrà firmare un assegno da non meno di 35/40 milioni di euro.