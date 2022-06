Klopp: “Accettiamo questa perdita, il Bayern ci guadagna”

Il suo passaggio per 32 milioni più 9 di bonus al Bayern Monaco è ormai cosa fatta. E anche Klopp ha commentato la cessione di Sadio Mané ai bavaresi: “Resta una leggenda del Liverpool“.

Klopp e Mané, rapporto interminabile

L’allenatore tedesco Klopp non si è limitato a definire Mané una leggenda del Liverpool bensì ha aggiunto altro: “Mané se ne va con la nostra gratitudine e il nostro amore, nonché con uno status di leggenda. E, sì, se ne va in un momento in cui è uno dei migliori calciatori al mondo. Ma non dobbiamo pensare a quello che perdiamo, bensì a cosa abbiamo avuto il privilegio di tenere. I gol che ha segnato, i trofei che ha vinto. E’ una leggenda e un’icona del Liverpool. Rispetto la sua decisione e sono sicuro che i nostri tifosi facciano lo stesso. Se ami il Liverpool, devi amare Sadio, non è negoziabile. Accettiamo questa perdita, il Bayern ci guadagna, ma a lui non auguriamo altro che avere successo.”

Mané, Origi e Minamino

Oltre al senegalese, anche Origi ha salutato Liverpool – direzione Milan – e il prossimo potrebbe essere Minamino. Su quest’ultimo ci sono gli occhi di Lazio e Atalanta, pronte a investire una cifra sui 15/16 milioni di euro. I Reds, nel frattempo, preparano l’offensiva per Barella dell’Inter.