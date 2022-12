Inter su Ounahi, l’offerta sale e la concorrenza arriva alle stelle

Inter su Azzedine Ounahi, il Marocco mette in luce il miglior giocatore della rosa. Quest’ultimo sarebbe utile al club nerazzurro. La concorrenza risulta essere molto alta e al momento il Leicester ha già offerto 45 milioni di euro. Per tale motivo il ds nerazzurro Piero Ausilio, torna a Doha. Il centrocampista marocchino rimane un saldo obiettivo di Inzaghi.

Inter su Ounahi: valore salito alle stelle

Azzedine Ounahi risulta essere nel mirino dei nerazzurri già da tempo e ora che il Mondiale ha reso visibile a tutti la qualità del giocatore, la concorrenza inizia a farsi sotto seriamente. Un vera e propria rivelazione per il Marocco, che ha potuto schierare il miglior giocatore in rosa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’Inter avrebbe già avuto un contatto con l’Angers con il quale il giocatore ha un contratto fino a giugno 2026. Oggi il suo valore sale alle stelle.

Una cifra alta per l’Inter?

Le cifre che girano attorno al centrocampista sono alte per le casse nerazzurre, si parla di 45 milioni di euro per averlo subito. Il club nerazzurro spera nella permanenza del giocatore classe 2000 all’Angers, per procedere con il passo forte nei mesi estivi, quando avrà a disposizione più soldi recuperati dalle cessioni.

Il Mondiale di Ounahi

Il Mondiale di Azzedine è stato a dir poco divino e potrebbe affermare di aver lasciato il segno. Ha giocato sempre da titolare nei match con Croazia, Belgio, Canada e mai sostituito nelle gare a eliminazione diretta se non con la Spagna quando è uscito al 120′.