Juve mercato Rabiot, Allegri non molla: ecco l’opportunità

Juve aggiornamenti di mercato per Adrien Rabiot, che durante il Mondiale continua ad assumere sempre più visibilità. Il centrocampista francese nel club juventino risulta essere la figura principale nel suo ruolo. Scopriamo i nuovi dettagli sulla scadenza del contratto del giocatore, oramai tra 6 mesi. Le pretese di Rabiot potrebbero salire ancora e difficilmente potrebbe scegliere di andare incontro alla Juventus sotto un punto di vista economico.

Juve mercato Rabiot: momenti di incertezza

La Juventus, come sappiamo, sta collaborando con Veronique Rabiot madre-agente del giocatore. La situazione risulta alquanto difficile, come riportato da TuttoSport e non è certo che l’accordo si possa concludere adeguatamente come nei relativi successi con la Francia. Nonostante ciò, il club juventino continua a corteggiarlo senza perdere la speranza, senza andare oltre l’importo preimpostato.

Possibile cessione a gennaio?

Al momento la Juventus non ha di certo il pensiero di abbandonare il calciatore, dato il suo importante ruolo in rosa. Ma se ciò non dovesse accadere si valuterà sicuramente una cessione a gennaio, di circa una decina di milioni. In tal modo si potrà finanziare l’acquisto di un esterno. Ovviamente, obiettivo primario e formale: valutare con precisione entrambe le volontà, del club juventino e dell’agente di Rabiot, una madre che valuta il futuro del figlio senza alcun vincolo contrattuale.