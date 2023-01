Calciomercato Serie A: ipotesi scambio tra Napoli e Fiorentina

Il Napoli viaggia a gonfie vele in campionato e quest’anno sembra non avere rivali. Ad ogni modo la società azzurra è sempre attenta a valutare ogni opportunità offerta dal calciomercato di Serie A per puntellare una rosa già estremamente competitiva. Allo stesso modo la Fiorentina vuole liberarsi di calciatori scontenti per mantenere alto il morale all’interno dello spogliatoio e continuare la rincorsa verso l’Europa. Da queste premesse nasce l’ipotesi di uno scambio Sirigu – Gollini.

Calciomercato Serie A: possibile scambio Sirigu – Gollini

L’ex portiere del Torino non ha ancora trovato il debutto stagionale che a scanso di possibili sorprese, dovrebbe arrivare nel match di Coppa Italia contro la Cremonese. Salvatore Sirigu è arrivato a Napoli sapendo di dover fare il secondo di Alex Meret ma probabilmente si aspettava di giocare qualche partita in più. A differenza non viene mai impiegato e i suoi continui infortuni hanno lanciato un campanello di allarme importante, infatti in casa azzurra vogliono un portiere subito pronto a subentrare in caso di emergenza.

Pierluigi Gollini arrivato a Firenze dal Tottenham, è partito come titolare. Con il passare del tempo ha perso il posto in squadra e vorrebbe cambiare aria. Di sicuro partirebbe come secondo anche al Napoli ma la lotta per lo Scudetto potrebbe dargli qualche stimolo in più.

Come riportato da Sportmediaset, la possibilità di uno scambio è concreta e sono allo studio le modalità per chiudere l’affare soddisfando tutte le parti chiamate in causa.