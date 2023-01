Calciomercato Serie B: gli acquisti ufficiali fino a oggi

Il girone d’andata è finito e in vista di quello di ritorno le squadre del campionato cadetto sono pronte a riorganizzarsi e migliorare la rosa. Il calciomercato di Serie B offre spesso spunti interessanti, fra i giovani che vogliono mettersi in mostra e i veterani che vogliono chiudere alla grande, ci sono le cosiddette meteore o promesse non mantenute che hanno ancora voglia di dimostrare il proprio valore.

Al momento molte società non hanno ancora ufficializzato acquisti o cessioni e questa fase di stallo riguarda soprattutto le prime della classe. Ad ogni modo c’è grande attesa per gli ultimi giorni della sessione invernale dove possono chiudersi gli affari migliori e più eclatanti.

Calciomercato Serie B – la tabella squadra per squadra:

ASCOLI

acquisti

–

cessioni

Alessandro Salvi (d, Cittadella, definitivo)

Danilo Giacinto Ventola (a, Fidelis Andria, temporaneo)

Francesco Luciani (d, Ravenna, temporaneo)



BARI

acquisti

–

cessioni

Gianmarco Cangiano (a, Bologna, fine prestito)

Andrea D’Errico (c, Crotone, temporaneo)



BENEVENTO

acquisti

–

cessioni

–



BRESCIA

acquisti

–

cessioni

–



CAGLIARI

acquisti

–

cessioni

–

CITTADELLA

acquisti

–

cessioni

Alessandro Salvi (d, Ascoli, definitivo)

Tommy Maistrello (a, Renate, definitivo)

Giovanni Crociata (c, Sudtirol, temporaneo)



COMO

acquisti

–

cessioni

Filippo Delli Carri (d, Padova, temporaneo)

COSENZA

acquisti

Alessandro Micai (p, Salernitana, definitivo)

cessioni

Ciro Panico (d, Feralpisalò, temporaneo)

Agostino Camigliano (d, Ancona, definitivo)



FROSINONE

acquisti

–

cessioni

–



GENOA

acquisti

Domenico Criscito (d, svincolato, definitivo)

Romero Maturro (d, Defensor Sporting Club, definitivo)

cessioni

–



MODENA

acquisti

Luca Strizzolo (a, Cremonese, definitivo)

Luiz Leonardo Pereira Lopez (a, Novara, definitivo)

cessioni

–



PALERMO

acquisti

Renzo Miguel Orihuela Barcos (d, Montevideo City Torque, temporaneo)

cessioni

Andrea Accardi (d, Piacenza, definitivo)

Manuel Peretti (d, Recanatese, temporaneo)

Mladen Devetak (d, Viterbese, temporaneo)

Roberto Crivello (d, Padova, temporaneo)

Roberto Floriano (a, Sangiuliano City, definitivo)



PARMA

acquisti

–

cessioni

–



PERUGIA

acquisti

–

cessioni

Luca Strizzolo (a, Cremonese, fine prestito)

Luca Moro (p, Paganese, temporaneo)



PISA

acquisti

–

cessioni

Gabriele Piccinini (a, Fiorenzuola, temporaneo)

Vladan Dekic (p, Viterbese, definitivo)



REGGINA

acquisti

–

cessioni

–



SPAL

acquisti

–

cessioni

Salvatore Esposito (c, Spezia, definitivo)



SUDTIROL

acquisti

Alessandro Celli (d, Ternana, temporaneo)

Gabriel Antonio Lunetta (c, HNK Rijeka, temporaneo)

cessioni

Hans Nicolussi Caviglia (c, Juventus Next Gen, fine prestito)

Giovanni Crociata (c, Cittadella, temporaneo)

Christian Capone (a, Atalanta, fine prestito)



TERNANA

acquisti

–

cessioni

Alessandro Celli (d, SudTirol, temporaneo)



VENEZIA

acquisti

Mato Jajalao (c, Udinese, definitivo)

cessioni

Aaron Connolly (a, Brighton, fine prestito)

Facundo Zabala (d, Facundo Zabala, temporaneo con opzione)