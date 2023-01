La sessione invernale di mercato ha regalato e regalerà colpi ad effetto. Oltre all’ingaggio di Ronaldo da parte dei sauditi dell’Al Nassr, anche in Italia potrebbe esserci qualche colpo ad effetto. Mentre il Napoli ha messo gli occhi su Ounahi, la Triestina potrebbe regalarsi Mauro Zarate. Classe 1987, Zarate in Italia ha vestito le maglie di Lazio, Inter e Fiorentina prima di un lungo girovagare fra Inghilterra, Argentina, Brasile e Emirati. A marzo compirà 36 anni e potrebbe spengere le candeline in Italia.

Zarate alla Triestina: sogno o realtà?

Il calciatore argentino è attualmente sotto contratto con il Platense, squadra della massima serie argentina. La voglia d’Italia, però, è sempre tanta e Zarate potrebbe accettare la corte della Triestina, squadra della Serie C italiana. Il calciatore si sta prendendo del tempo per riflettere, ma l’operazione sembrerebbe essere a buon punto e si potrebbe chiudere a stretto giro. Per Zarate sarebbe la quarta squadra in Italia dopo la Lazio, Inter e Fiorentina. Soprattutto con la casacca dei biancocelesti, l’attaccante si era messo in mostra come uno dei più promettenti del panorama europeo, salvo poi tradire le aspettative per problemi di natura caratteriale più che tecnica. Dopo più di 6 anni, il suo ritorno in Italia potrebbe concretizzarsi.