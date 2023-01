L’esperienza di Mimmo Criscito al Toronto è durata qualche mese e dopo l’esordio datato 10 luglio, il difensore classe 1986 è tornato in Liguria a gennaio. Il 15 novembre aveva annunciato la risoluzione del contratto coi canadesi e conseguente addio al calcio giocato, salvo poi ritornare sui suoi passi. Coi canadesi ha totalizzato 14 presenze e una rete, siglata il 18 agosto 2022. Ora il Toronto FC ha preso un altro italiano per sostituirlo: Raoul Petretta, ex Basilea e in forza al Kasimpasa.

Petretta al Toronto: l’annuncio del Kasimpasa

La squadra canadese ha annunciato il suo acquisto dal Kasimpasa, squadra proprietaria del suo cartellino: “Il Toronto FC ha annunciato l’ingaggio del difensore Raoul Petretta dal club turco Kasımpaşa Spor Kulübü fino al 2025 con un’opzione per il 2026. Petretta sarà aggregato alla rosa in attesa del ricevimento del certificato di trasferimento internazionale”. Classe 1997, Petretta è in possesso anche del passaporto tedesco essendo nato in Germania da genitori campani, emigrati a Rheinfeld dopo il terremoto che ha colpito l’Irpinia nel 1980. Arrivato al Basilea nel 2005, all’età di 8 anni, Petretta ha vestito fino al 2022 la maglia della squadra svizzera, prima di trasferirsi in Turchia a luglio 2022. Coi turchi ha collezionato 9 presenze e una rete prima di salutare la Turchia e legarsi al Toronto FC.