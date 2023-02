Al-Nassr: il portiere bianconero potrebbe raggiungere Cr7

L’Al-Nassr potrebbe accontentare l’ennesima richiesta di Cristiano Ronaldo e ingaggiare il portiere bianconero in scadenza di contratto. Secondo la Gazzetta dello Sport il club arabo degli sceicchi sarebbe seriamente interessato a fare una proposta contrattuale a Carlo Pinsoglio. L’estremo difensore di Moncalieri è attualmente la terza scelta di Max Allegri e per lui le possibilità di superare nelle preferenze uno tra Wojciech Szczęsny e Mattia Perin, sono pressoché nulle.

Pinsoglio potrebbe volare all’Al-Nassr

Da dove nasce questa trattativa? La domanda sorge spontanea e in effetti una risposta è da trovare nell’ottimo rapporto venutosi a creare tra Cristiano Ronaldo e Carlo Pinsoglio, negli anni in cui il talento portoghese ha vestito la maglia bianconera. Secondo le fonti proprio Cr7 si sarebbe schierato in prima linea per convincere l’ex compagno di squadra ad accettare l’Al-Nassr. Inoltre in questo momento, Pinsoglio sarebbe molto utile alla formazione di Rudy Garcia perché con Ospina fermo ai box per una frattura al gomito, c’è bisogno di un vice di Al-Aqidi.