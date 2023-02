Ausilio strizza l’occhio ai gioielli del Salisburgo

La presenza di Piero Ausilio all’Olimpico, nel match di Europa League tra Roma e Salisburgo, non è assolutamente passata inosservata. In tanti si sono chiesti il motivo per cui il ds dell’Inter assistesse alla partita e a svelarlo è il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo, la società nerazzurra ha puntato gli occhi su alcuni calciatori del Salisburgo. In particolar modo a essere monitorati dai radar milanesi sono: l’attaccante Okafor; il centrocampista Kjaergaard a il difensore Pavlovic.

Ausilio pronto a blindare Calhanoglu

L’entourage del calciatore turco e la dirigenza nerazzura sembrano aver trovato l’accordo per il rinnovo. Secondo Sportmediaset il contratto di Calhanoglu dovrebbe essere prolungato fino al 2026. Intanto Ausilio deve lavorare anche sulla ‘difesa’ di Nicolò Barella. Il centrocampista della nazionale sta disputando un’ottima stagione attirando i riflettori delle big del calcio europeo. Su tutte c’è il Liverpool pronto a investire una cifra monster per acquisire il cartellino dell’ex Cagliari. A quanto pare il club di Jurgenn Klopp sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 80 milioni di euro per portare Barella all’Anfield.

Piero Ausilio lavora anche sulla retroguardia, in particolar modo c’è da rimpiazzare Handanovic oramai in uscita. Piace Guillermo Ochoa della Salernitana ma c’è da battere la concorrenza del Milan. I cugini rivali sono pronti a offrire al messicano un anno di contratto con opzione per il secondo.