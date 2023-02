Calciomercato Real Madrid su Osimhen – Il Napoli sta disputando una stagione a dir poco fantastica con un gioco che non ha eguali in Italia e fa parlare mezza Europa. Una squadra che vola spedita verso lo scudetto con il piccolo ma reale sogno di proseguire anche il cammino in Champions League.

Protagonista assoluto di questa squadra, insieme ad altri, è sicuramente Victor Osimhen che è letteralmente esploso in questa stagione a suon di gol e prestazioni da vero leader. L’attaccante nigeriano sta viaggiando con una media incredibile con ben 21 gol e 3 assist messi a segno fino ad oggi.

Inevitabile che la sua esplosione l’ha messo al centro delle voci di mercato come uno degli attaccanti più ricercati e forti anche in prospettiva nel panorama europeo. Il bomber del Napoli a soli 24 anni sta dimostrando un’evoluzione incredibile con Luciano Spalletti e, palesa ancora ampi margini di crescita. Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, sembra che il Real Madrid abbia seriamente messo nel mirino il nigeriano.

La notizia è stata rilanciata dal portale spagnolo Ok Diario che, chiarisce come sia uno dei preferiti del club madrileno. Secondo gli spagnoli infatti, il Real Madrid ha l’esigenza la prossima estate di portare in merengues un numero 9 in grado di sostituire il Pallone d’Oro, Karim Benzema. I blancos avrebbe ristretto il nome a due calciatori: Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, ed appunto l’attaccante del Napoli. Sembra però, che sia proprio Victor Osimhen il bomber in cima alla lista e alle preferenze del club madrileno. Aurelio De Laurentiis ha già ampiamente dichiarato che non partirà nessuno, a meno di clamorose offerte irrinunciabili. Il Real Madrid dovrebbe quindi presentare un’offerta monstre per convincere i partenopei per quello che potrebbe essere l’affare più oneroso nella storia del Napoli e della Serie A.