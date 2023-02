Empoli-Napoli 0-2, inarrestabile Osimhen: +18 sull’Inter

EMPOLI NAPOLI OSIMHEN – La 24esima giornata di Serie A si è aperta con Empoli-Napoli, terminata 2-0 in favore degli ospiti. Al ‘Castellani‘ gli azzurri di Luciano Spalletti hanno ottenuto l’ottava vittoria di fila nel massimo campionato, mettendo il risultato in cassaforte già nel primo tempo. La prima rete è arrivata su un autogol di Ismajli al di 17′, su cross di Zielinski. Il raddoppio è avvenuto con l’inarrestabile Osimhen al 28′, con l’ottava partita di fila in gol nella massima serie. A ridosso dell’intervallo, c’era stata anche una traversa di Kim. Nella ripresa invece, l’espulsione di Mario Rui al 67′ ha creato un po’ di suspense, ma non è bastata all’Empoli per rientrare nel match.

Empoli Napoli Osimhen non si ferma più

Non è questione di tempo e clima, il Napoli vince e convince con qualsiasi modalità e difficilmente prende gol. Nonostante le fatiche fisiche e mentali di Champions, la squadra partenopea conferma tutta la maturità di questa stagione, vincendo piuttosto agevolmente la sfida e chiudendo la quinta trasferta di fila in campionato con i tre punti e senza subire gol: numeri che in poche in passato sono riuscite a scrivere. Grazie al 2-0 sul campo del ‘Castellani’ il Napoli sale a 65 punti in classifica, portandosi a +18 in attesa dell’Inter, che nelle migliori delle possibilità, confermerà essere un +15. Cresce sempre di più l’attesa per la festa scudetto.