Kaio Jorge potrebbe rinascere grazie a Ronaldo

Tra Kaio Jorge e la Juventus l’amore non è mai sbocciato. L’attaccante brasiliano arrivato nel 2021 dal Santos, non è mai riuscito a conquistare il posto in prima squadra, neanche tra le riserve. Complice un infortunio decisamente grave la sua avventura all’ombra della Mole potrebbe finire molto prima del previsto. La punta bianconera gode ancora di tanti estimatori, soprattutto in Brasile. Fra questi ci sarebbe anche una leggenda del calcio carioca, ossia Luis Nazario de Lima, meglio conosciuto come Ronaldo il Fenomeno.

Ronaldo chiama Kaio Jorge al Cruzeiro

L’ex Fenomeno dell’Inter negli ultimi giorni ha rilasciato un’intervista al quotidiano Momento Esportivo, lasciando intendere di conoscere la situazione che sta attraversando il classe 2002. Ronaldo è l’attuale Presidente del Cruzeiro e secondo Sportmediaset, starebbe trattando il ritorno di Kaio Jorge in Sud America. Operazione non semplice visto che la Juventus ha investito molto sul calciatore ma visto il deludente impatto dell’attaccante con la realtà italiana, la trattativa potrebbe riuscire a sbloccarsi.