La Juventus a fine anno dovrà fare i conti con la situazione societaria. Oltre alla penalizzazione, i bianconeri cambieranno molti calciatori e il centrocampo sarà il reparto che vedrà una vera e propria rivoluzione. Rabiot è ai saluti, così come Paredes che ha deluso, Pogba è una vera e propria incognita e Locatelli potrebbe accasarsi al Newcastle. La notizia, proveniente dall’Inghilterra, segnala un interessamento della squadra inglese per il centrocampista ex Sassuolo. La sua avventura in bianconero fino ad ora è stata un vorrei ma non posso, con prestazioni di altissimo livello alternate a partite in cui ha deluso.

Newcastle-Locatelli, ecco le condizioni della Juve

I bianconeri non vorrebbero privarsi di Locatelli, calciatore per cui è stata investita una cifra importante subito dopo l’Europeo. Pur vero, però, che la situazione economica e societaria della Juventus pone la dirigenza bianconera in una situazione scomoda e in caso di offerta indecente non si potrebbe rifiutare. Il Newcastle sembrerebbe pronto ad offrire circa 35 milioni di euro per Locatelli, facendo rientrare i bianconeri con la spesa sostenuta qualche anno fa. A quel punto i bianconeri potrebbero accettare l’assegno della nuova big della Premier e utilizzare quel denaro per investirlo nuovamente in nuovi centrocampisti da mettere a disposizione di Allegri.