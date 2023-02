Lukaku resta all’Inter? Vicina l’intesa: dettagli e cifre

C’è un Inter oltre Skriniar e Lukaku vuole fare parte di questa nuova squadra. I neroazzurri hanno messo nel mirino vari difensori – Pavard il preferito – per rinnovare il reparto difensivo. Ma non sarà l’unico a vedere una vera e propria rivoluzione. A centrocampo verrà valutata la situazione di Brozovic che, in caso di offerta importante, potrebbe salutare. In attacco, invece, potrebbe partire Correa – Thuram sarebbe il preferito per sostituirlo – mentre Dzeko e Lautaro sono sicuri della conferma, Lukaku in dubbio. Il belga vorrebbe restare ma vanno valutate varie situazioni.

Lukaku vuole restare all’Inter

Big Rom sa di aver sbagliato a lasciare l’Inter l’estate scorsa e ora vuole conquistare nuovamente i tifosi neroazzurri. Fino ad ora, però, è stato più il tempo trascorso in infermeria che quello in campo. Le noie muscolari lo hanno tenuto fuori tutto il girone d’andata e anche il Mondiale lo ha visto in una condizione fisica precaria. Ora Lukaku è disposto a tutto pur di restare all’Inter, coi neroazzurri che non vorrebbero elargirgli nuovamente uno stipendio da 8 milioni. Il belga è anche favorevole a diminuirsi l’ingaggio per attestarsi sui 6 milioni di euro annui. Va trovata, però, la quadra col Chelsea, squadra proprietaria del cartellino. I londinesi hanno sborsato circa 115 milioni di euro per prelevarlo solo un anno e mezzo fa e vorrebbero recuperare parte dell’investimento.