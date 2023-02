Il ds del Bayern Monaco conferma l’offerta per Pavard: era dell’Inter?

Le ultime ore della sessione invernale di mercato hanno visto l’Inter impegnata con l’affare Skriniar e Marotta aveva pensato a Pavard come sostituto. Il francese è in scadenza a giungo 2024 e ha dichiarato di non voler rinnovare il contratto con i bavaresi. Su Pavard, oltre ai neroazzurri, c’era anche il Barcellona. Il ds del Bayern, Salihamidzic, ha parlato ai microfoni di Sport Bild di un’offerta ricevuta per il classe 1996.

Pavard, l’offerta era dell’Inter?

In caso di partenza per Milan Skriniar, l’Inter si sarebbe lanciata su Pavard del Bayern Monaco. Le parole del ds dei bavaresi confermano quest’ipotesi: “Benjamin è un giocatore molto importante e duttile per noi in difesa. Abbiamo obiettivi molto grandi in questa stagione, quindi non vogliamo e non possiamo fare a meno di lui. Economicamente la richiesta era anche allettante, ma per noi l’aspetto sportivo viene sempre prima di tutto“. Secondo Christian Falk, giornalista di Bild, l’offerta era proprio quella dell’Inter e sulla sua pagina Twitter conferma la notizia: “Hasan Salihamidzic confirms that Bayern have declined an offer of @Inter_en for Benjamin Pavard“. I neroazzurri a fine anno dovranno sistemare il pacchetto arretrato con Skriniar che si accaserà al PSG e De Vrij che prende tempo sul rinnovo. Acerbi dovrebbe essere confermato, Darmian ha rinnovato e D’Ambrosio potrebbe dire addio.