Calciomercato Lecce: richieste importanti per il capitano, ma non si faranno sconti

Il Lecce sta disputando un gran campionato, dove il gruppo si sta esaltando sotto gli ordini di mister Baroni. Ma ci sono dei singoli che stanno facendo la differenza e uno di questi è il capitano dei giallorossi: Morten Hjulmand. Centrocampista che fa della costanza la sua dote principale, ma se a questa uniamo la qualità e la leadership, allora stiamo parlando di un giocatore completo. Diversi club lo seguono con attenzione e nel prossimo calciomercato proveranno a prenderlo.

Per Hjulmand diverse richieste di mercato

Nonostante il calciomercato sia lontano, già circolano voci importanti sul futuro di Morten Hjulmand. Tutte le big di Serie A gli hanno strizzato l’occhio, ma c’è una squadra in particolare che lo vuole portare con se. L’Atalanta lo segue e lo vuole in squadra, sicuramente a giugno ci proverà. E non si tratterà di un semplice tentativo, l’Atalanta lo vuole affiancare a Koopmeiners. Il Lecce però non farà sconti, forte di una clausola che permette il rinnovo automatico del loro capitano fino al 2025.