Lecce: Umtiti osservato speciale da un top club di Serie A, a giugno l’offerta?

Che Samuel Umtiti fosse arrivato in Italia per svernare, in pochi lo avevano pensato al suo arrivo al Lecce, ma questo Samuel Umtiti sta facendo davvero la differenza e iniziano i corteggiamenti. Il difensore ex Barcellona dopo uno stentato avvio di campionato, sta dimostrando di essere ancora un giocatore integro fisicamente e un leader nato. Nella nostra Serie A si sta avvicinando in silenzio un top club, che probabilmente effettuerà una proposta in estate.

Umtiti cercato da un top club di Serie A

L’Inter è la squadra di Serie A interessata a Samuel Umtiti. Per la squadra nerazzurra, rinforzare la difesa è una priorità assoluta. Tra i profili sotto osservazione da parte della dirigenza interista c’è anche un nome tornato in auge negli ultimi mesi dopo essere stato tormentato dagli infortuni negli ultimi anni ed è proprio quello di Umtiti. Samuel Umtiti, francese classe ’93 di proprietà del Barcellona, che a Lecce ha finalmente ritrovato il sorriso. A giugno arriverà l’offerta dell’Inter?