Umtiti sta benissimo a Lecce, ecco il messaggio recapitato al Barcellona e le sue intenzioni

Umtiti, il Lecce e il Barcellona, un giocatore e due squadre che fino a qualche mese fa non avrebbero trovato nessun punto in comune. E invece Umtiti è arrivato al Lecce via Barcellona, tra mille dubbi iniziali (di tutti ma non dei tifosi e della società) e, ad oggi lancia dei messaggi al club spagnolo, per rimanere nella società giallorossa.

Umtiti vorrebbe rimanere al Lecce

Umtiti è molto grato al Lecce per l’impegno che il club ha messo per farlo tornare ad essere un grande calciatore e si sente a suo agio nel Salento. Per questo, nel meditare assieme al suo entourage per un club futuro in cui andare a giocare, i giallorossi potranno essere considerati come una vera e propria opzione, oltre che una scelta di vita. Al Lecce piacerebbe ovviamente continuare a contare sul lusso che il centrale rappresenta, mentre il Barcellona vorrebbe risolvere il suo contratto e alleggerirsi della maggior parte dell’ingaggio. In questi mesi si apriranno così le trattative per un possibile rinnovo.