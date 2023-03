Milan: clamorosa offerta in arrivo per De Ketelaere! Lo vuole un top club ma…

Il Milan non ha dato finora l’impressione di voler mettere sul mercato il suo acquisto principe, Charles De Ketelaere, nonostante le sue deludenti prestazioni finora offerte. Eppure il belga è al centro già di trattative di calciomercato, nonostante siamo ancora a marzo. Un top club europeo lo vuole e a giugno probabilmente ci proverà. Il Milan, ad oggi non ha intenzione di privarsene.

De Ketelaere richiesto da un top club

La voce più incredibile è che su Charles De Ketelaere c’è addirittura il Paris Saint-Germain, che starebbe valutando di bussare alla porta del Milan nel corso del prossimo calciomercato estivo. E sappiamo che, quando si muove un club come il PSG, le carte in tavola potrebbero cambiare. Quel che è certo è che la posizione del club rossonero rimane invariata: De Ketelaere non si tocca. Il Milan crede in lui, ci vuole puntare e non ha mai preso in considerazione l’idea di metterlo sul mercato. Certo, se il PSG si facesse avanti con una proposta indecente, le cose potrebbero anche cambiare. Fino ad allora, fiducia cieca in De Ketelaere e nel suo rilancio.