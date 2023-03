Dove vedere Fiorentina-Milan di Serie A oggi, Sky o DAZN? Giroud

Dove vedere Fiorentina Milan di Serie A, in streaming e diretta TV Sky o DAZN? Prima uno sguardo al match.

Sabato 4 marzo, alle ore 20.45, allo Stadio ‘Artemio Franchi‘ di Firenze, andrà insieme cena la sfida Fiorentina-Milan, valida per la 25esima giornata del massimo campionato italiano.

Le due squadre hanno recentemente dato grandi segnali di ripresa.

Dopo un inizio caotico, sia i Viola, sia i Campioni d’Italia rossoneri sono riusciti a dare continuità ai risultati, ottenendo successi sia in campionato sia in Europa, quest’ultimi in Champions League.

Dove vedere Fiorentina Milan di Serie A in streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Dove vedere Fiorentina Milan? Fiorentina-Milan sarà trasmessà in diretta TV su DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest'ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'App dei relativi sistemi. Al termine dell'evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta live anche sulle frequenze di Radio Uno Rai.

La partita sarà proposta in diretta televisiva anche da Sky. Per i suoi abbonati, i canali di riferimento raggiungibili attraverso decoder satellitare saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Fiorentina Milan su DAZN sarà affidata a Dario Mastroianni, accompagnato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Sky ha affidato la telecronaca dell’incontro a Maurizio Compagnoni. Il commento tecnico sarà invece di Luca Marchegiani.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese

Le probabili formazioni di Fiorentina Milan

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martínez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Saponara. All.: Vincenzo Italiano.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw, Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernández; Brahim Diaz, Rebic; Giroud. All’.: Stefano Pioli.