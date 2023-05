Calciomercato Lazio, Milinkovic ora è a un bivio: la situazione

Il calciomercato estivo della Lazio potrebbe senza alcun dubbio ruotare attorno al futuro di Sergej Milinkovic. Il contratto del serbo andrà infatti in scadenza nel 2024 e i prossimi mesi saranno quelli in cui si deciderà con molta probabilità il suo destino. L’ipotesi rinnovo ormai pare essere a dir poco remota e tramontata. Dunque la pista più percorribile e probabile sembrerebbe essere quella della cessione. Bisognerebbe però fare i conti con le richieste del patron biancoceleste Lotito, che vorrebbe almeno 40 milioni di euro per il centrocampista.



Calciomercato Lazio, che futuro di Milinkovic?

Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, si sarebbero raffreddate e non poco le piste inglesi, con destinazione Newcastle e Arsenal. L’unica pretendente al momento sembrerebbe così essere la Juventus, con Allegri che è sempre stato un estimatore del Sergente. I bianconeri però non sarebbero disposti ad andare oltre i 25 milioni di euro. L’asso nella manica però potrebbe essere Luca Pellegrini, in prestito proprio ai capitolini. Uno sconto sul riscatto e l’aggiunta di una contropartita tecnica come Rovella, gradito a Sarri,m la strategia per arrivare a Milinkovic? Difficile convincere Lotito, ma non resta che attendere quello che succederà nei prossimi mesi.