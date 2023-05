Il Milan è nel pieno del suo percorso in questo finale di stagione, dopo la vittoria di ieri contro la Lazio, si è rilanciato anche in campionato, in attesa di scrivere il suo destino in Champions League. Ma una cosa non rimane mai ferma, il calciomercato. La società rossonera si sta muovendo con un doppio interesse dal Chelsea, due gli esterni visionati.

Il doppio interesse del Milan

Maldini e Massara hanno già stabilito quelle che saranno le priorità da cercare sul prossimo mercato estivo: un attaccante da doppia cifra, un centrocampista centrale e un esterno destro. Gli ottimi rapporti tra Milan e Chelsea, le due proprietà americane possono favorire lo sviluppo di diverse operazioni sul mercato: il Milan parla con il Chelsea sia per Loftus-Cheek che per Pulisic. Pulisic ha un solo anno di contratto con i Blues e vuole andare via, alle giuste condizioni Maldini è pronto a scendere in campo. Con un alleato d’eccezione come Giroud che potrebbe chiamare l’ex compagno per illustrargli la bontà del progetto rossonero.