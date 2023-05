Milan, infortunio Leao, le ultime novità e le parole del giocatore: “Nada de grave”

Il Milan trema per Leao in vista del derby contro l’Inter nella semifinale di andata di Champions League, in programma mercoledì sera a San Siro. L’attaccante portoghese è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 11′ della sfida di campionato contro la Lazio: dopo un pallone conteso a Marusic si è fermato, ha cercato di restare in campo ma subito dopo ha rinunciato e ha chiesto il cambio.

Le parole di Leao

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un problema all’adduttore. In attesa di esami più approfonditi, Pioli ha comunque cercato di rassicurare: “Mi ha detto di essersi fermato in tempo, non sembra una cosa particolarmente grave” e lo stesso portoghese uscendo da San Siro ha provato a tranquillizare i tifosi: “Nada de grave”. Leao si è seduto in panchina con il ghiaccio tra inguine e adduttore della gamba destra e ha assistito alla vittoria sulla Lazio con il volto preoccupato. All’uscita invece era sorridente e sembrava più tranquillo, nelle prossime si conoscerà la reale entità del suo infortunio. I tifosi del Milan hanno iniziato a pregare, in vista del derby europeo, per un suo completo recupero. La speranza c’è, così come la consapevolezza che il giocatore si sia riuscito a fermare in tempo.