Calciomercato Milan, rinforzo importante in arrivo dalla Premier?

Dopo aver conquistato la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League grazie alla vittoria di misura sul campo della Juventus di domenica scorsa, il calciomercato del Milan sta pian piano entrando sempre più nel vivo, con la solita girandola di nomi che è già partita da ormai qualche giorno. I rossoneri cercano i tasselli giusto per rinforzare la squadra e provare a ben figurare ancora in Europa, migliorando però il rendimento in campionato. Ed ecco che un innesto importante potrebbe arrivare dalla Premier League. Ma di chi si tratta?



Calciomercato Milan, ecco qual è il nome più caldo

Come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nome sul taccuino della dirigenza meneghina sarebbe, oramai da un bel po’ di tempo, quello di Loftus Cheek. ritenuto il profilo giusto per rimpolpare e far fare il salto di qualità alla mediana milaniste. Andrebbe ovviamente trovata l’intesa economica con il Chelsea, club proprietario del cartellino. L’obiettivo dei rossoneri è quello di provare a chiudere la trattativa in tempi brevi, ma andranno comunque fatti con la volontà e con le pretese economiche dei Blues, che difficilmente scenderebbe sotto i 25 milioni di euro. Un affare tutt’altro che semplice, ma la volontà potrebbe fare la differenza.