Calciomercato Torino: in arrivo dal Milan il vice-Sanabria

Il Torino vuole chiudere il campionato nel miglior modo possibile, per poi buttarsi a capofitto nel calciomercato, sfruttando le occasioni che si verranno a creare. Il ds Davide Vagnati ha iniziato a imbastire le prime trattative in previsione della prossima ed imminente sessione estiva. In modo particolare il Torino sarebbe alla ricerca di un bomber capace di ricoprire il ruolo di vice Sanabria, che quest’anno sta facendo benissimo anche in fase realizzativa.

Il nome del vice-Sanabria

Il profilo valutato in queste ore dalla dirigenza del Torino sarebbe quello di Marko Lazetic: attaccante del Milan, attualmente in forza all’Altach in Svizzera. Lazetic potrebbe essere un profilo giusto per la squadra allenata da Juric, che sicuramente lo valorizzerebbe al meglio o quantomeno saprebbe come lavorarci. Arrivato al Milan, non ha avuto finora l’opportunità di dimostrare quanto vale e proprio per questo è stato mandato in prestito. Vedremo se il Torino riuscirà a riportarlo nel campionato di Serie A e soprattutto se lo lancerà definitivamente.