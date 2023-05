Calciomercato Milan, torna di moda il nome di Scamacca?

Il Milan è concentrato su questo finale di stagione, con una semifinale di ritorno di Champions da giocare e un campionato da finire nel miglior modo possibile, con il posto Champions ancora da conquistare. A tenere banco però. visto che l’estate è ormai a dir poco dietro l’angolo, è anche il calciomercato e la programmazione per la prossima stagione. Ed ecco che il club meneghino sembrerebbe essere di nuovo interessato a Scamacca, che vorrebbe rilanciarsi dopo una stagione non troppo positiva al West Ham.



Scamacca al Milan, le ultime sull’interesse dei rossoneri

Secondo quanto raccontato e rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Maldini e Massara sarebbero tornati a sondare il terreno per l’attaccante ex Sassuolo, già accostato ai rossoneri dopo l’ottima annata con i neroverdi. La sua avventura in Premier League, anche a causa di un infortunio, è stata ben al di sotto delle aspettative, ma le sue qualità non possono certo essere messe in discussione. Occorrerebbe però fare i conti con le richieste economiche del club inglese. Va detto che l’operazione potrebbe chiudersi con un prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 25 milioni. Insomma, non resta che attendere quello che accadrà, anche se molto probabilmente dipenderà dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League.