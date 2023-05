Inter-Milan, streaming gratis Amazon e diretta tv in chiaro Canale 5 o TV8? Dove vedere Champions League

Martedì 16 aprile alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si disputerà il match Inter-Milan, valevole per il ritorno delle semifinali di Champions League. Il 2-0 dell’andata in favore dei nerazzurri lascia al Milan poche speranze, che però saranno corroborate anche dalla possibile ripresa di Rafa Leao. L’Inter di Inzaghi vuole provare a tenere il risultato, conscia del fatto che anche una sconfitta con un solo gol di scarto le basterà per volare a Istanbul.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana: Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo; Krunic, Tonali; Diaz, Leao, Saelemakers; Giroud.

Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

Il match Inter-Milan sarà visibile su Canale 5 in chiaro, dunque la gara sarà visibile anche in streaming gratis sul sito di Mediaset Play e sull’app del servizio disponibile per smartphone, pc e tablet. La gara di ritorno delle semifinali di Champions League non sarà trasmessa né su Amazon, né su Sky né su DAZN.