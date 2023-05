Calciomercato Napoli,, sirene inglesi per Kim? Il possibile sostituto

Dopo la conquista dello scudetto, il Napoli potrebbe concentrarsi sul calciomercato e sul progettare la prossima stagione. Tra i grandi protagonisti della cavalcata degli azzurri c’è senza alcun dubbio stato Kim, pilastro della difesa e dello scacchiere tattico di mister Spalletti. Ed ecco che, le sue prestazioni e il suo rendimento non sono certo passate inosservate. Quale potrebbe essere il suo futuro?

Calciomercato Napoli, Kim verso la Premier?

Secondo quanto riportato e rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sul centrale sudcoreano avrebbero messo gli occhi molte squadre di Premier League, Manchester United in testa. Resterebbero ovviamente da capire quali siano i piani della società partenopea e quale sia la portata dell’eventuale offerta presentata. Ma, in caso di addio, Giuntoli avrebbe già in mente il nome del possibile sostituto. Il ds dei campani infatti punterebbe con convinzione su Danilho Doekhi. Il 24enne olandese si è messo in mostra in questa stagione con la maglia dell’Union Berlino. Ci sarebbero già stati dei contatti con l’entourage del calciatore, ma bisognerebbe fare attenzione alla concorrenza, tra cui quella dell’Inter. Tutto però è legato a doppio filo a Kim.