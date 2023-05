Calciomercato Roma: ecco i nomi nella lista estiva, c’è un bomber importante

La strategia della Roma non cambierà nemmeno la prossima estate. In tempi di restrizioni Uefa da fair play finanziario, è evidente già dallo scorso anno. Il modus operandi non cambierà nemmeno dalla prossima estate, a prescindere da chi sarà l’allenatore. Verranno venduti dei giocatori per produrre delle plusvalenze, Zaniolo al Galatasaray ha aperto proprio questa strada.

I nomi più importanti nella lista della Roma

Un obiettivo di questo tipo è il difensore francocamerunese N’Dicka, classe ‘99, mancino che completerebbe il pacchetto, in scadenza con l’Eintracht. Tiago Pinto ha già presentato una buona offerta all’entourage, che ha incontrato almeno due volte, ma non è ancora riuscito a chiudere. Sembrerebbe che il giocatore stia aspettando una proposta dal Barcellona. Restando al panorama svincolati, va seguito anche un altro algerino: il terzino Bensebaini del Mönchengladbach. Può sostituire Spinazzola, che non ha rinnovato ed è considerato cedibile. Costa invece troppo il brasiliano Firmino che si libera dal Liverpool, ma la Roma potrebbe farci più di un pensierino.