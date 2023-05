Date calciomercato estivo 2023 – La stagione di Serie A è ormai volta al termine così come tutte le competizioni europee. Come tutti gli anni è il momento per i club di entrare nel vivo del calciomercato, uno dei momenti più attesi anche per i tifosi. Tra notizie, voci ed ufficilità ci attenderà un’estate molto calda.

Date calciomercato estivo 2023: quando inizia?

Ufficializzata come ogni anno la data con la quale apriranno le danze dei depositi dei contratti in Lega Serie A. Si parte il 1 luglio, prima data utile per ufficializzare i primi acquisti. Inutile dire che il calciomercato è sempre in attività e non conosce limiti temporali, ma il 1 luglio sarà la prima data utile per depositare ufficialmente i nuovi contratti. Dal 30 giugno saranno invece ufficialmente liberi i calciatori in scadenza di contratto, tutti quelli che non hanno già firmato, e potranno legarsi ad un nuovo club.

Date calciomercato estivo 2023: quando finisce?

Ancora non è stata ufficializzata la data di chiusura della sessione estiva, ma dovrebbe, a meno di clamorose sorprese, essere quella di fine agosto. Considerando che il campionato di Serie A inizierà il 20 agosto, la chiusura ufficiale del calciomercato dovrebbe essere il 31 agosto o al massimo il 1 settembre. Ricordiamo che questa è la data in cui per i club di Serie A non sarà più possibile acquistare calciatori, ma sarà comunque possibile tesserare svincolati o cedere in campionati in cui la sessione di mercato è ancora aperta.