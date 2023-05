Archiviata la qualificazione alla prossima Champions League, l’Inter guarda alla prossima stagione. Nonostante restino due impegni – quello col Torino e quello più importante col City – la programmazione va avanti a gonfie vele. Se quello di Milinkovic-Savic è un nome che sta circolando sempre più nell’ambiente neroazzurro, anche Vicario è un nome che sta prendendo quota in ottica Inter. E una conferma arriva direttamente dall’Empoli che, dopo la salvezza raggiunta punta a monetizzare e fra i pezzi da 90 che partiranno c’è anche il portierone.

Inter, Vicario come post Onana?

Quello di Vicario è solo un pensiero a oggi ma potrebbe prendere quota se Onana dovesse lasciare l’Inter. Il portiere camerunese è entrato nel mirino del Chelsea che cederà sia Kepa che Mendy e ha individuato nel portiere dell’Inter il sostituto. Inter che non si opporrebbe in caso di offerta superiore ai 50 milioni di sterline, sapendo di poterlo sostituire con Vicario, che ha mostrato di essere un elemento di affidabilità e rendimento costante. Le parole di Zanetti, allenatore dell’Empoli, hanno confermato l’addio a fine stagione del portiere: “Penso proprio che non resterà. Credo che dopo le due stagioni che ha fatto si meriti di andare in una big. Gli auguro di andare in un calcio di altissimo livello, ovvero dove merita di stare, e non solo perché è forte in campo”.