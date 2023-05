La bella vittoria interna per 3-2 dell’Inter contro l’Atalanta di Gasperini ha sancito ufficialmente la qualificazione dei neroazzurri alla prossima Champions League. La compagine di Inzaghi chiude nei primi 10 minuti la partita con un uno-due micidiale firmato Lukaku e Barella e poi gestisce la partita. Il gol di Pasalic e quello di Muriel allo scadere, intervallati dal 3-1 di Lautaro Martinez, servono a poco, con gli orobici fuori dalla Champions. L’Inter, invece, potrebbe farsi un regalo importante per l’anno prossimo: Milinkovic-Savic.

Inter: Milinkovic-Savic come ciliegina sulla torta

Il centrocampista serbo, che Inzaghi conosce benissimo, è arrivato al capolinea della sua avventura con la Lazio e cambierà squadra. Il contratto, con scadenza 2024, mette i biancocelesti in una posizione scomoda e in estate potrebbe partire per una cifra vicina ai 35 milioni – lontanissimi dai 150 che chiedeva qualche anno fa il presidente Lotito. Ecco che i neroazzurri, oltre a pensare al mercato degli svincolati con Nacho nel mirino, potrebbero fare il colpo grosso e far vestire a Milinkovic la maglia dell’Inter. Inter che potrebbe perdere Brozovic in estate, cercato da PSG e Barcellona, e affidare le chiavi del centrocampo al sergente classe 1995, in Italia dal 2015 e uomo ovunque nel centrocampo della Lazio di Inzaghi prima e di Sarri poi.