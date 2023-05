Inter, spunta l’idea Nacho a zero: i possibili sviluppi

L’Inter piomba su Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Marotta sta pensando all’ennesimo colpo a parametro zero, dopo i vari De Vrij, Calhanoglu, Onana, Acerbi, Dzeko e Mkhitaryan.

Inter, idea Nacho

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo Marca, l’Inter si sarebbe già fatta avanti con il giocatore delle merengues, contattandolo e cercando di convincerlo già a partire da marzo. Al momento, i nerazzurri sarebbero ancora in attesa di una risposta da parte del difensore.

Il Real Madrid, sempre secondo Marca, avrebbe già presentato un’offerta di rinnovo al calciatore. Quest’ultima prevederebbe un prolungamento di un anno, con opzione per il secondo. Il giocatore non avrebbe però dato ancora la sua parola ai madrileni, il che alimenta le speranze dell’Inter. La Beneamata dovrà sicuramente fare degli aggiustamenti in difesa, considerato l’addio di Skriniar promesso al PSG e le situazioni incerte di Acerbi e De Vrij.