Marotta: “Il futuro di Inzaghi è deciso. E su Onana…”

L’amministratore delegato dell’Inter Marotta ha parlato a 360 gradi del presente e del futuro del club nerazzurro, toccando tanti temi. Il dirigente dei meneghini ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Foglio Sportivo 2023, soffermandosi, dopo la vittoria dell’andata, sulla semifinale di Champions: “Siamo contenti, ma non euforici. Aver vinto l’andata non significa aver conquistato la finale. La prestazione di ieri è di buon auspicio, ma la storia è piena di risultati ribaltati. Ieri a fare la differenza è stato l’approccio, ma il Milan è comunque venuto fuori alla distanza, dimostrando di essere forte”.

Le parole di Marotta

L’ad dei meneghini ha comunque poi voluto parlare di mercato e del futuro, in primis di quello di Inzaghi e di Onana: “Inzaghi? Credo che sarà ancora l’allenatore dell’Inter. Al di là del campionato un po’ da spettatori, discorso che vale per tutti, il resto della stagione è stata positiva e il mister è stato bravo. La valutazione non si deve basare su degli episodi, ma deve essere complesso. Offerte per Onana? Ora è difficile pianificare il futuro. A contare ormai è soprattutto la volontà del giocatore. Lui è contento e, al momento non sono arrivate offerte”.