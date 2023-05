Il Milan è impegnato in un finale di stagione estremamente esaltante quanto faticoso. In campionato si cerca di entrare nelle prime quattro posizioni, anche se il mezzo passo falso contro la Cremonese ha fatto male, mentre in Champions è in arrivo la semifinale, il derby europeo contro l’Inter. Di certo i tifosi non possono annoiarsi, anche perchè nel mezzo domani a San Siro c’è Milan-Lazio, partita decisiva nell’ottica quarto posto in campionato. I rossoneri, oltre a cercare di fare meglio possibile in campo, devono difendersi dagli assalti del calciomercato che arriveranno dai migliori club europei, soprattutto per Tomori.

Tomori nel mirino di due top club europei

Tomori, confermatosi anche quest’anno uno dei migliori difensori del Milan e della Serie A, dopo essere entrato nel mirino del Psg per rinforzare il proprio reparto arretrato, ha attirato le attenzioni anche del Liverpool. Secondo quanto riportato da 90min, su Fikayo Tomori del Milan non ci sarebbe solamente l’interesse del Paris Saint-Germain. Sull’ex Chelsea infatti avrebbe messo gli occhi anche il Liverpool, alla ricerca di nuovi innesti per puntellare la difesa.