Charles De Ketelaere non riesce proprio a sbloccarsi in maglia Milan, e non parliamo solo di realizzazioni, ma di prestazioni. Ennesimo flop stagionale per il belga, che sembra essere davvero un corpo estraneo all’interno della squadra rossonera, oltre che sembrare spaurito ed impaurito. Insomma non ci sono cenni di ripresa per il belga, ora è a rischio anche la sua permanenza.

De Ketelaere, altro flop

Anche ieri sera contro la Cremonese, De Ketelaere ha fornito una prestazione negativa. Le sue pagelle sono state impietose, e come poteva essere altrimenti. Sbaglia qualsiasi tipo di giocata e si divora il gol dell’1-0 non riuscendo a scartare Carnesecchi da solo davanti alla porta. Sembra davvero un corpo estraneo al gioco del Milan, trasmette quasi la sensazione che abbia paura di giocare e di provare a fare qualcosa di determinante, praticamente inesistente. Così si potrebbe definire tutta la stagione in maglia Milan del belga, che ora, dopo le voci sul possibile interessamento da parte dell’Atalanta, potrebbe davvero essere ceduto in estate.