Milan, tutto fatto per il rinnovo di Leao? Le cifre

Nonostante tutte le attenzioni siano sul derby di Champions contro l’Inter di questa sera, in casa Milan arrivano novità importanti sul rinnovo di Leao. Come riportato e rivelato da Gazzetta.it, la fumata bianca tanto attesa dai tifosi rossoneri dovrebbe essere infatti finalmente arrivata. Respinto quindi il corteggiamento di molti top club europei, tra cui Chelsea e Real Madrid.

Rinnovo Leao, tutti i dettagli dell’accordo

Stando sempre a quanto raccontato dal portale del noto quotidiano sportivo, il nuovo contratto scadrebbe nel 2028, con il portoghese che dovrebbe percepire ben 7 milioni di euro netti a stagione, a cui andrebbero aggiunti due milioni di buonentrata. In più ci dovrebbe essere anche una rivisitazione della clausola rescissoria, alzata a 150 milioni di euro. Fondamentale è stato anche l’accordo raggiunto tra Sporting Lisbona e Lille, con i francesi che hanno versato 22 milioni di euro nelle casse dei portoghesi. Tutto ciò ha posto dunque fine alla querelle con protagonista Leao, costretto a pagare, in compartecipazione con i transalpini, 16,5 milioni, ossia gli interessi maturati in questo periodo. Tutto nasceva dal fatto che l’attaccante rossonero aveva lasciato i lusitani con una risoluzione unilaterale, arrivata dopo una rissa con gli ultras al centro sportivo.