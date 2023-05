Milinkovic, Kezman: “Nessun può mettere in dubbio la sua lealtà”

Kezman, procuratore di Milinkovic, ha fatto chiarezza sul futuro del Sergente, levandosi però anche più di qualche sassolino dalle scarpe. L’agente del serbo ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, toccando parecchi temi, rispondendo alle critiche e facendo il punto su quale potrebbe essere il suo destino.



Milinkovic, le parole dell’agente Kezman

“Troppo vergognoso discutere Milinkovic. C’è chi usa parole troppo forti per mettere in dubbio lui e la sua forma. Sicuramente non sta vivendo il suo momento migliore, ma può succedere di vivere qualche periodo di down. Lui ora sta lavorando al massimo ed è disposto a “morire” per la Lazio. Nessuno può mettere in discussione il suo atteggiamento, la sua lealtà e il suo amore per i colori biancocelesti. Futuro? Abbiamo parlato con il presidente molte volte e abbiamo deciso di lasciare concludere la stagione. Dopo si avrà il tempo per parlare di tutto”, queste le parole di Kezman, che ha chiesto unità d’ambiente e di intenti per raggiungere l’obiettivo Champions. Ma ha anche voluto difendere il suo assistito dalle tante critiche subite in queste settimane. Critiche, secondo il suo procuratore, a dir poco esagerate.