Boulaye Dia riscattato ma c’è il pericolo clausola rescissoria

Boulaye Dia grazie ai suoi 16 gol messi a segno in questa stagione si è guadagnato l’attenzione di tanti club in Italia e all’estero. La Salernitana forte dell’accordo con il Villarreal è riuscita a strappare un ottimo prezzo per il cartellino del calciatore. Entro il 30 giugno il club granata verserà 12 milioni di euro nelle casse di quello spagnolo e acquisterà a titolo definitivo il bomber senegalese. C’è però una clausola rescissoria con non fa dormire sogni tranquilli ai tifosi campani.

Boulaye Dia ha una clausola rescissoria di 25 milioni di euro

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante della Salernitana può trattare con chiunque a fronte che il club a lui interessato, versi alla società di Iervolino 25 milioni di euro. Una cifra alta ma non altissima che resta alla portata di tanti club. A giocare in favore dei campani c’è il fattore tempo. Non a caso la clausola rescissoria è attiva soltanto fino al 15 luglio, successivamente non sarà più esercitabile. Secondo il Corriere dello Sport, Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina sarebbero interessate a Boulaye Dia ma per non trattare con la Salernitana ed evitare l’aumento del prezzo del cartellino, hanno poche settimane di tempo per trovare l’accordo con il calciatore.

Intanto i granata hanno riscattato anche Pirola (in attesa di un poco probabile controriscatto dell’Inter).