Calciomercato: attenzione ai nomi improbabili che vengono associati alla Fiorentina

Come raccontato l’altro ieri, nelle ultime notizie sul calciomercato della Fiorentina, giugno è ormai il mese meno proficuo per le trattative o, meglio, per quelle che vanno a chiudersi ufficialmente. In tempi di crisi economica, si lavora molto di fantasia e c’è bisogno spesso di tempo per far quadrare i bilanci.

A tal proposito, dei tanti nomi associati in queste ore alla società viola, come lo stesso Joe Barone una settimana fa ha sottolineato, alcuni sono lontani dalla realtà. Un esempio? Nicolò Zaniolo.

E su Vicario e Berardi? Ebbene qui il discorso è differente, nel senso che i due calciatori sono stimati tantissimo dalla Fiorentina (Berardi molto anche dallo stesso Italiano), ma si tratta di opzioni parecchio complicate.

Diverse squadre estere ed italiane, Inter in primis se parte Onana, vorrebbero prendere Guglielmo Vicario ma il prezzo è alto, come è salato anche quello di Domenico Berardi, che rinuncerebbe anche a giocare la Champions League con la Lazio pur di venire a Firenze. Il Sassuolo, però, chiede almeno 20 milioni, cifra che i toscani sperano di abbassare in maniera importante magari inserendo una contropartita tecnica gradita agli emiliani, probabilmente Sottil.