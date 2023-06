Le ultime sul calciomercato della Fiorentina: chi resta e chi parte

Tanti nomi e poche notizie: è questo di solito il leitmotiv del calciomercato di giugno. La stagione si è conclusa, infatti, da poco, i ritiri inizieranno con squadre in piena costruzione e, viste le condizioni economiche in cui versano la maggior parte dei club italiani, gli affari conclusi in queste prime settimane di mercato sono veramente pochi.

In quest’articolo ci concentriamo in breve sulla Fiorentina (che è una delle poche squadre virtuose a livello di gestione finanziaria). In difesa Igor sarà ceduto, valutazioni in corso su Martinez Quarta; probabile anche la partenza di Terzic, con Niccolò Pierozzi che andrà a sostituire lo svincolato Venuti (entrambi provenienti dalla cantera gigliata).

A centrocampo si studia il post Amrabat: riflessioni in corso se puntare su un regista vero e quindi rinunciare a chili e centimetri, oppure se andare a prendere un calciatore simile per caratteristiche al marocchino.

Davanti Saponara non sarà confermato, Sottil potrebbe essere sacrificato in un eventuale scambio. Cabral? Partirà solo in caso di un’offerta cash importante. Jovic resterà, anche per non perdere l’enorme risparmio offerto dal decreto crescita.

Italiano e la Fiorentina vorrebbero ripartire da Milenkovic e Nico Gonzalez come fondamenta, ma non esistendo calciatori incedibili, in caso di offerte monstre, tutto potrebbe accadere. Come vi abbiamo raccontato, però, una settimana fa, il tecnico ha avuto la garanzia che tutti i soldi ricavati dalle cessioni (insieme a quelli del budget-sponsorizzazione offerto da Commisso) saranno reinvestiti nelle operazioni in entrata, per una Viola che sia possibilmente più forte di quella dello scorso anno.

A tal proposito, si attendono anche le eventuali decisioni dell’Uefa sulla Juventus, per capire se la compagine gigliata giocherà o meno in Europa nella prossima stagione: variabile che influenzerà ovviamente anche le scelte di calciomercato.