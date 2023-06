Il Cagliari torna in A con una rosa qualificata e attrezzata per la massima serie, ma nelle idee di Claudio Ranieri e del ds Nereo Bonato dovranno arrivare comunque rinforzi mirati e pronti, già a partire da questo mese, rivela il Corriere dello Sport. Un giocatore su tutti piace e riguarda il reparto arretrato, che sicuramente ha bisogno di essere rinforzato.

Il giocatore che tanto piace al Cagliari

Piace Federico Baschirotto del Lecce, già nel mirino di Bologna e Fiorentina. Il Lecce fissa il prezzo e il centrale verrà venduto solo in caso di offerte vicine agli 8 milioni di euro. Cifra non di certo bassa per Baschirotto, ma il Cagliari sembra davvero fare sul serio e il suo nome è in cima alla lista dei desideri della società. Vedremo se il Lecce se ne priverà davvero e se i sardi faranno l’offerta giusta. Quella appena trascorsa per Baschirotto è stata la stagione della svolta ed è risultato essere uno dei migliori del Lecce.